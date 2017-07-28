Татьяна Иващенко, , 12:52 — REGNUM

Сегодня, 28 июля 2017 года, исполняется год с тех пор, как Сергей Меняйло стал полномочным представителем президента РФ в СФО. В этой должности он сменил Николая Рогожкина, который стал сибирским полпредом в 2014 году, после того, как его предшественник Виктор Толоконский возглавил Красноярский край.

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Тогда, год назад, решение президента России Владимира Путина отправить губернатора Севастополя Меняйло в Сибирь стало неожиданностью, прежде всего для самих сибиряков. Некоторые эксперты иронично отметили, что назначение Меняйло в Сибирь «похоже на ссылку».

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А другие заявляли, что после Севастополя Сибирь для него покажется курортом. Мол, бывшему губернатору Севастополя Сергею Меняйло будет проще работать на посту полпреда СФО, поскольку ему не придется создавать себе команду.

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С тех пор прошёл год. Насколько эффективным сибирским полпредом за это время показал себя Сергей Меняйло, рассуждают эксперты ИА REGNUM.

Человек хороший? Пусть поработает полпредом

«На мой взгляд, быть эффективным полпредом сегодня нереально — дело не в личных качествах или умениях Сергея Меняйло, а в том, что эффективность самого института полпредств стала очень незначительной. Этот институт себя изжил, он не нужен уже лет пять. Примерно тогда, когда он стал ненужным, полпредов стали назначать по принципу «человек хороший, мест в сенате нет, пусть поработает полпредом», — сказал в беседе с корреспондентом ИА REGNUM политолог Анатолий Савостин.

Что касается дальнейших политических перспектив полпреда, Савостин отметил, что «собственного политического веса Меняйло в Сибири не нажил и вряд ли будет претендовать на политическую карьеру именно в этих местах».

По мнению политолога Дмитрия Золотухина, за один календарный год крайне сложно полноценно и комплексно оценить работу полномочного представителя президента страны в Сибирском федеральном округе.

«Замечу, что постоянные визиты в отдельно взятые субъекты Сибири и встречи с руководителями регионов — основная обязанность полпредов главы государства, что Сергей Иванович постоянно и делает. Зачастую встречи очень эффективны, на них обсуждаются наболевшие и острые вопросы. Например, в ходе последнего приезда в Красноярский край обсуждалась проблема обманутых дольщиков, так как в ряде регионов Сибири в целом можно констатировать как факт — имеется большое количество людей, пострадавших от недобросовестных застройщиков и предпринимателей. Надеюсь, что глава государства получит эту информацию и даст жёсткое распоряжение руководителям регионов решить данную проблему в ближайшие месяцы, не исключаю, что перед президентскими выборами ряд проблемных объектов будет достроен, и дома введены в эксплуатацию», — рассуждает собеседник ИА REGNUM.

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Дмитрий Золотухин подчеркнул, что институт полпредства — сугубо представительский, хотя и призван обеспечивать реализацию конституционных полномочий президента на территории округа: «Думаю, что он будет существовать в ближайшие годы именно в том виде, в котором он существует с 2000 года. Именно с той периодичностью кадровой ротации, которая имеет место быть сейчас».

«Чтобы быть эффективным полпредом в СФО, не обязательно становиться «сибиряком» ментально, достаточно знать проблемы и обширную географию вверенного ему округа, находиться постоянного на его территории. Касательно дальнейших перспектив Сергея Меняйло, можно сказать, что, как правило, полпреды на своих постах меньше двух лет не работают. Хотя в дальнейшем не исключаю, что в администрации президента его кандидатура будет рассматриваться как потенциальная на пост руководителя одного из сибирских регионов, ведь опыт управления отдельно взятым субъектом страны у него имеется», — резюмировал эксперт.

«Повезло!»

Политический аналитик Павел Клачков считает, что Сибирскому федеральному округу с полпредом повезло: «Он уже внёс свой неоспоримый вклад в историю России и оставил в ней след. У него есть конкретный боевой опыт, в 2008 году он возглавлял отряд боевых кораблей Черноморского флота в Абхазии, участвовал непосредственно в военных действиях во время конфликта в Южной Осетии. Без всякого сомнения, он сыграл очень важную роль в процессе присоединения Крыма к России. Сергей Меняйло — герой Русской Весны. Он уже обладает соответствующим ореолом, имеет соответствующий вес, авторитет. А уж то, что он включён в санкционный список США, а это сейчас правильный тренд среди российского чиновничества, дополняет в целом картину».

«28 июля исполняется год, как Сергей Меняйло является сибирским полпредом. За это время мы видим, что он проявляет заметную активность. Его интересует конкретная работа по повышению инвестиционной привлекательности регионов СФО. Он решает проблемы обманутых дольщиков, это очень актуальная тема, создающая социальное напряжение и требующая вмешательства полпреда. И полпред не избегает её, он вносит вклад в её решение. Для Сибири актуальна подготовка к отопительному сезону, и здесь мы видим участие Меняйло. Также в сфере его деятельности — освоение Арктики, передовые проекты, это реальная задача, стоящая перед всей Россией. Для Сибири важны северные рубежи как залог геополитической устойчивости региона. В моменты природного буйства стихий — пожары, наводнения — Меняйло также принимает решения достаточно чётко, по-военному», — считает Павел Клачков.

По его мнению, «полпред оказывает благотворное влияние на социально-экономическую ситуацию в Сибири в рамках своей компетенции, не избегает трудных участков работы, достойно справляется с задачами, которые ему поручил президент».

«Что касается его дальнейших политических перспектив, напомню, что у Меняйло уже был губернаторский опыт, он являлся губернатором Севастополя. Поэтому я не исключаю, что если будет поставлена такая задача, чтобы он возглавил какой-либо из сибирских регионов, то он и с ней справится. Но пока об этом говорить ещё рано», — подытожил политический аналитик.

Полпред в условиях «закручивания гаек»

«Год — это минимальный период для оценки. Но здесь вопрос не в эффективности полпреда, а в том, что международное закручивание гаек вокруг страны приводит к тому, что на внутренней политике это может прямо отразиться. В том числе и в противостоянии элит, которое может обостриться, в появлении несогласных среди руководства регионов или муниципалитетов и так далее», — сказал в интервью ИА REGNUM председатель красноярского отделения РАПН Василий Никуленков.

Поэтому, уточнил он, «люди такого рода» необходимы — «силовики, с богатой историей, проверенные, в том числе, управлением в военной сфере, которые могли бы контролировать и координировать ситуацию».

«Например, в Красноярском крае к 2019 году готовится масштабное и важное мероприятие — Универсиада, это большие расходы, сложные организационные моменты. Здесь могут возникнуть конфликты, которые надо будет решать. Второй момент. Красноярский край — богатый регион, который всегда был индикатором общественно-политических настроений нашей страны, где местная элита очень хорошо следит за порядком. Это показательный регион. На мой взгляд, он требует некой координации, чтобы в условиях кризиса, который может наступить, у нас были надежные люди сверху, в институте полпредства, который находится над губернаторами», — рассуждает собеседник ИА REGNUM.

Василий Никуленков подчеркнул, что, в целом, если не наблюдаются какие-то серьёзные перестановки, конфликты, скандалы, то, «наверное, всё идёт хорошо, и президент выстраивает правильную линию».

«Сергей Меняйло всё-таки вице-адмирал, это не просто рядовая должность, это человек с огромным опытом, богатым образованием. И потому, если Путин делает такую ставку, то политическое будущее здесь прослеживается большое. Плюс опыт Меняйло в разборе с местными элитами на примере Севастополя показывает, что он — человек волевой и будет продвигать своё дело. К его словам будут прислушиваться. И для России это важно, другие инструменты здесь пока не работают», — подытожил Василий Никуленков.

Добавим, интересным является тот факт, что в сибирском полпредстве ИА REGNUM не смогли уточнить, чем в настоящее время занимается экс-полпред Николай Рогожкин. Не смогли ответить на этот вопрос и источники ИА REGNUM, близкие к политическим кругам Сибири. Нет какой-либо внятной информации в открытых источниках и в СМИ. И, напротив, деятельность предшественника Рогожкина Виктора Толоконского широко освещается. И это неудивительно, ведь он является губернатором Красноярского края. Какие политические перспективы ждут Сергея Меняйло, покажет время. А пока он продолжает быть полпредом президента РФ в Сибири.

Напомним также, c 18 мая 2000 по 9 сентября 2004 года сибирским полпредом был Леонид Драчевский, с 9 сентября 2004 года по 9 сентября 2010 года — Анатолий Квашнин, затем Толоконский и после него — Рогожкин.

Справка: Сергей Меняйло родился 22 августа 1960 года в городе Алагир Северо-Осетинской АССР. В 1983 году окончил Каспийское высшее военно-морское училище имени С. М. Кирова. В 1995 году окончил Военно-морскую академию имени Адмирала Флота Советского Союза Н. Г. Кузнецова. В 2004 году окончил Военную академию Генерального штаба Вооруженных Сил Российской Федерации. Проходил военную службу на командных должностях Северного флота, командовал бригадой надводных кораблей Каспийской флотилии, занимал руководящие должности на Черноморском флоте. Ветеран боевых действий. Вице-адмирал запаса. До назначения 28 июля 2016 года полномочным представителем президента РФ в Сибирском федеральном округе был губернатором города Севастополя. Награжден орденами «За заслуги перед Отечеством» IV степени с изображением мечей, Александра Невского, «За военные заслуги», медалью «За боевые заслуги».