Пушков: США теряют разум

Вашингтон, , 12:40 — REGNUM Поддержка американским сенатом новых антироссийских санкций свидетельствует об отсутствии у Вашингтона потребности оценивать последствия своих действий. Вашингтон объявил России политическую войну, написал 28 июля член Совфеда Алексей Пушков в Twitter.

«Дружно поддержав новые санкции, сенат США показал, что последствия его не волнуют. Это объявление политической войны, — написал он. — Теряющая разум сверхдержава».

Как ранее сообщало, 27 июля американский сенат проголосовал за одобрение антироссийских санкций: из 100 сенаторов «за» высказались 98 человек. Основанием для введения рестрикций было в очередной раз названо недоказанное «вмешательство» Москвы в американские президентские выборы 2016 года.

Следующим шагом станет одобрение законопроекта по санкциям американским президентом Дональдом Трампом. Теоретически президент обладает полномочиями наложить вето на эти поправки, уже принятые нижней и верхней палатами парламента.

Напомним, ранее, 26 июля законопроект по антироссийским санкциям был одобрен депутатами палаты представителей конгресса США. 27 июля российский президент Владимир Путин заявил, что США разрушают международные отношения.

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