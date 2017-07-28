Премьер-министр Пакистана отстранен от власти

Исламабад, , 13:02 — REGNUM Премьер-министр Пакистана Наваз Шариф отстранен от власти по решению Верховного суда страны, сообщает BBC.

Данный вердикт был единогласно вынесен пятью судьями в связи с обвинениями в коррупционных преступлениях членов его семьи.

Шариф больше не имеет права становиться членом парламента Пакистана.

Ранее в СМИ появились имена детей премьер-министра, обвиняемых в связях с оффшорными компаниями: в 2015 году они даже мелькали в «Панамском досье».

Сообщается, что на дочь и двоих сыновей были оформлены оффшорные компании, через которые якобы проводились деньги для покупки роскошной недвижимости в Лондоне.

Сам Наваз Шариф отвергает все обвинения и называет коррупционный скандал делом рук людей, желающих его отставки.