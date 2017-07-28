Права женщин: В Тунисе приняли исторический закон

Тунис, , 12:21 — REGNUM Парламент Туниса одобрил законопроект, который положит конец всем проявлениям насилия в отношении женщин, пишет 27 июля Die Zeit.

Все 146 депутатов единогласно приняли закон, который вступит в силу в начале 2018 года.

Министр Туниса по вопросам защиты прав женщин Назиха Лаабиди назвала новый закон «историческим решением парламента».

Согласно ему, в стране установится ответственность за физическое, моральное и сексуальное насилие над женщинами, а также будет представлена юридическая и психологическая помощь жертвам насилия в семье.

Напомним, Тунис считается лидером по защите прав женщин в арабском мире: североафриканская страна продолжает бороться с дискриминацией и насилием в отношении женщин.