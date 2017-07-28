В Узбекистане прошли мероприятия в память об Исламе Каримове

Ташкент, , 12:44 — REGNUM Во всех регионах Узбекистана 27 июля состоялись поминальные мероприятия в память о первом президенте страны Исламе Каримове, сообщает национальное агентство УзА.

В одном из таких мероприятий в Ташкенте принял участие нынешний президент страны Шавкат Мирзиёев.

«На поминальных мероприятиях наши соотечественники, представители широкой общественности еще раз вспомнили великие заслуги Ислама Каримова в построении независимого Узбекистана, народ по праву связывает все достигнутые за годы независимости колоссальные успехи с именем и деятельностью первого президента», — говорится в публикации.

Отмечается, что в стране осуществлена огромная работа по увековечению «бессмертной памяти Каримова, любимого многонациональным народом Узбекистана».

В частности, отмечает издание, скоро торжественно откроется Научно-просветительский мемориальный комплекс имени Ислама Каримова в резиденции Оксарой в Ташкенте, мавзолей на месте упокоения Ислама Каримова в Самарканде, величественные памятники первому президенту в Ташкенте, Самарканде и Карши.

«Светлая память об Исламе Каримове, своим уникальным талантом, дальновидностью, мудростью, отвагой и благородством ставшем для всех нас образцом безграничной любви и преданности стране и народу, всегда будет вдохновлять наш народ на достижение высоких целей и рубежей», — подчеркивается в статье.

Почему именно 27 июля было выбрано для проведения памятных мероприятий, не сообщается.

Напомним, о смерти Ислама Каримова было объявлено 2 сентября 2016 года. Причиной смерти был назван инсульт.

О том, что президент госпитализирован, было объявлено 27 августа 2016 года. 29 августа все органы правопорядка Узбекистана, в том числе спецслужбы и армия, были переведены на усиленный режим несения службы. Это дало основания ряду СМИ в тот же день заявить о том, что Каримов умер в больнице.

31 августа 2016 года диктор центрального телевидения в эфире зачитал поздравление с Днем независимости от имени президента страны.

2 сентября на сайте правительства страны появилось сообщение о том, что состояние президента Узбекистана Ислама Каримова, госпитализированного 27 августа в одну из клиник Ташкента, оценивается как критическое.

Вечером 2 сентября Узбекский государственный телеканал O'zbekiston сообщил о смерти Ислама Каримова.

Напомним также, что сегодня, 28 июля, власти Узбекистана раскрыли информацию о дочери первого президента Узбекистана Ислама Каримова —Гульнаре Каримовой, судьба которой долгое время оставалась неизвестной: в августе 2015 года она была приговорена к наказанию в виде пяти лет ограничения свободы и помещена под домашний арест.

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