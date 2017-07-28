Жители Донбасса умирают из-за выбросов на Краматорском заводе

Донецк, , 11:47 — REGNUM После завершения заседания Совместной инспекции по мониторингу и контролю состояния безопасности предприятий и объектов в подконтрольной украинским властям части Донецкой области в пресс-службе МЧС Донецкой Народной Республики заявили, что рост числа раковых опухолей, а также смертельно опасных заболеваний дыхательных путей и сердца у жителей Донбасса, связан с нарушениями правил производства на Краматорском цементном заводе.

«Предприятие ПАО «Краматорский цементный завод — Пушка» является одним из главных источников пылевого загрязнения в городе Краматорск. Также в атмосферу попадают фураны, диоксины, тяжелые металлы, опасные органические вещества. Чаще всего от пыли и сажи страдают дыхательные пути, но встречаются и другие заболевания — от поражения сердца до раковых опухолей», — говорится в сообщении, цитирует корреспондент ИА REGNUM.

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В профильном ведомстве отметили, что кроме того на долю завода приходится 10,3% от общей массы выбросов двуокиси углерода (СО2), что может вызвать кислородную недостаточность и удушье. Участники заседания подчеркнули, что влияние предприятия на здоровье населения города Краматорск усугубляет размещение в санитарно-защитной зоне завода ряда жилых кварталов.

«Все эти факты уже привели к тому, что уровень заболеваемости раком в городе превысил областной чуть ли не на четверть и в результате почти 3% населения города состоят на учете в Краматорском онкодиспансере. В 2016 году в Краматорске заболеваемость органов пищеварения выросла на 12,8%, болезни эндокринной системы на 0,3%, онкологические заболевания на 22,8%, болезни крови на 35,1% по сравнению с 2015 годом», — добавили в МЧС ДНР.

Следует отметить, что, согласно приведенным в средствах массовой информации данным, завод прекратил свою деятельность в октябре 2015 года. Но, несмотря на это согласно аудиторскому выводу независимого аудитора относительно финансовой деятельности ПАО «Краматорский цементный завод — Пушка» за 2016 год, предприятие, хоть и с убытками, продолжает работать.