Президенты России и Финляндии обсудили полигон «Красный Бор»

Санкт-Петербург, , 11:35 — REGNUM Совместная работа Финляндии и России по полигону опасный отходов «Красный Бор» только начинается. Об этом сообщил президент России Владимир Путин на совместной пресс-конференции с президентом Финляндии Саули Ниинистё 27 июля в финском городе Савонлинна.

Проблема токсичного полигона под Петербургом была озвучена на пресс-конференции президентов одной из первых. Лидеры Финляндии и России считают «Красный Бор» примером совместных целей своих государств.

«В настоящее время у нас есть определённый прогресс, были взяты пробы на этом полигоне», — сообщил Саули Ниинистё.

«Работа только начинается, — прокомментировал ситуацию со своей стороны Владимир Путин. — Это очень серьёзный, большой шаг в обеспечении экологической безопасности на Балтике в целом. Мы настроены и далее расширять двустороннее сотрудничество в экологической сфере».

Однако, несмотря на президентское внимание к проблеме, «Красный Бор» до сих пор остается в финансовом ведении Петербурга. По мнению городских властей, без включения опасного полигона в федеральный реестр объектов накопленного негативного вреда проект рекультивации не будет реализован в должном объеме.

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Внимание финской стороны к полигону «Красный Бор» можно назвать постоянным: делегации специалистов-экологов регулярно прибывают на место, чтобы лично засвидетельствовать прогресс в решении проблемы. Так, 31 мая этого года в рамках Европейской программы приграничного сотрудничества «Юго-Восточная Финляндия — Россия» полигон посетили представители геологической службы Финляндии. Иностранные эксперты проверили состояние окружающей среды в районе предприятия, а также работы по реабилитации данной территории.

На очистных сооружениях иностранных специалистов ознакомили с технологией очистки сточных вод. После всех стадий очистки эти воды при наличии разрешающих документов можно сливать в природные водоемы. А сухой остаток, полученный после обработки, собирают в фильтровальные мешки, вывозят и утилизируют.

Представителям геологической службы Финляндии рассказали, что в «Красном Бору» планируют построить четыре технологические линии очистки сточных вод и жидких органических отходов: внешнего и внутреннего колец, а также карт №64 и №68. Производительность новых очистных составит не менее 60 м3 в час, а пока в рамках данного строительства идут испытания пилотной установки и разрабатывается окончательный проект.

Полигон токсичных промышленных отходов «Красный Бор» — это территория в 73 га в Тосненском районе, на которой расположены котлованы с хранящимися в них отходами четырех классов опасности. Всего котлованов 65, пять из них на данный момент действуют и находятся под открытым небом. Уровень воды в них меняется за счет выпадения и испарения осадков. Полигон не принимает новые отходы с января 2014 года, оставаясь тем не менее хранилищем для 2 млн тонн накопленных отходов.

В начале 90-х годов полигон «Красный Бор» был внесен в список горячих точек Хельсинкской комиссии по защите морской среды Балтийского моря. В случае попадания в подземные или поверхностные воды токсины отравят вначале Неву (до нее ядовитым веществам «плыть» всего 5 км), а потом и Финский залив.