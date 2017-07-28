Михаил Саакашвили — лицо без гражданства

Киев, , 11:43 — REGNUM Бывший грузинский президент Михаил Саакашвили отныне официально является лицом без гражданства, пишет 28 июля Die Zeit.

Президент Украины Петр Порошенко лишил его украинского гражданства 26 июля из-за того, что он предоставил ложную информацию при подаче заявки на вступление в гражданство Украины.

С 2015 по 2016 год Саакашвили занимал должность губернатора Одесской области, после — занимался личным пиаром на украинском телевидении.

Как сообщило ИА REGNUM, сейчас Саакашвили находится в США. Он уже заявил, что добивается законного права вернуться на Украину, так как считает лишение его украинского гражданства «частью кампании украинских властей».

Согласно его мнению, таким образом «Порошенко решил избавляться от политических конкурентов».

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