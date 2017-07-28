Донбасс: В Горловке открыли мемориал в память о «кровавом воскресенье»

Донецк, , 11:25 — REGNUM 27 июля 2014 года украинская армия первый раз обстреляла Горловку. В тот день погибло 22 человека. Этот день в городе называют «Кровавым воскресеньем». Мероприятие, приуроченное к третьей годовщине со дня первого обстрела Горловки армией Украины, прошло 27 июля в центре города. Был торжественно открыт памятник погибшим в ходе военных действий горловчанам, передает корреспондент ИА REGNUM.

В церемонии открытия мемориала приняли участие председатель Народного Совета ДНР Денис Пушилин, министр образования и науки ДНР Лариса Полякова, и.о. главы администрации Горловки Иван Приходько, депутаты парламента и местные жители.

Перед открытием мемориала священнослужители провели панихиду по жителям Горловки, погибшим в период военных действий в Донбассе. Затем Пушилин и Приходько торжественно открыли памятник, сняв с него белое полотно. Мемориал выполнен из мрамора и включает несколько элементов, в том числе плиты с именами и фамилиями погибших и статую скорбящего ангела. Надпись на монументе гласит: «Вечная память жителям Горловки, погибшим в результате агрессии Киева с 2014 по 2017 годы».

«Чего хотели люди Донбасса? Они хотели просто спокойно жить, работать на благо родного края. Но внезапно пришла беда в наш дом. В Киеве незаконно захватили власть, и мы с этим не согласились. Теперь, к сожалению, мы платим за это большую цену. И наша цель — помнить о тех, кто отдал жизнь за нашу свободу», — сказал и.о.мэра Горловки Иван Приходько.

После официального открытия у мемориала состоялся концерт-реквием. Присутствующие почтили минутой молчания память погибших сограждан. Состоялось возложение цветов к мемориалу. Многие жители Горловки не сдерживали слезы, читая на мраморных плитах имена своих погибших родственников и друзей.