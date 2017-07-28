В августе в Луганске начнут раздавать бесплатную школьную форму

Луганск, , 11:21 — REGNUM Исполняющий обязанности министра промышленности и торговли Луганской Народной Республики Игорь Горбатенков проинформировал, что швейные предприятия ЛНР уже изготовили почти пять тысяч комплектов школьной формы для первоклассников, что составляет порядка 50% от общего количества. Об этом он сообщил 27 июля на брифинге в Луганске, передает корреспондент ИА REGNUM.

«Готово уже на сегодня практически 50%. Это порядка 4.800 единиц, даже больше, отшито комплектов формы для мальчиков и девочек. Мы идем по графику выполнения, до 10 августа мы должны закончить отшив школьной формы. Глава Луганской Народной Республики Игорь Плотницкий ставил такую задачу, что если у нас возникнет ситуация такая, что у нас будет больше немного первоклассников, для этого у нас есть резерв, который мы оперативно сможем отшить этим деткам, поэтому никто без формы не останется», — рассказал чиновник.

Игорь Горбатенков добавил, что Министерство промышленности и торговли совместно с Министерством образования и науки ЛНР планируют в первых числах августа начать выдачу школьной формы первоклассникам Луганска.

«Раздачу, по всей видимости, мы начнем 1 или 2 августа — по мере комплектации. Как мы совместно договорились с Министерством образования и науки, что начнем мы с самого большого региона — это город Луганск», — сказал глава Минпрома.

Горбатенков пояснил, что доставка формы в регионы Луганской Народной Республики будет осуществляться на специально оборудованном автомобиле. Для того чтобы ткань не помялась, форма будет перевозиться в подвешенном состоянии.

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В свою очередь исполняющий обязанности министра образования и науки Луганской Народной Республики Сергей Цемкало попросил родителей будущих первоклассников поторопиться с заявками на пошив бесплатной школьной формы, чтобы успеть к 1 сентября.

«Я хотел бы сейчас обратиться к тем родителям, кто еще не подали заявки в наши учебные учреждения, поспешить с этим, потому что процесс изготовления этой формы не такой быстрый — это целый технологический процесс, поэтому, хотелось бы, чтобы ребенок 1 сентября был в школьной форме. Поэтому, уважаемые родители, если вы еще не определились с местом будущего обучения своего ребенка, я призываю вас: как можно быстрее определиться с этим и обратиться в учебные учреждения, чтоб мы могли оперативно отработать заказ», — добавил руководитель образовательного ведомства.

Кроме того, Сергей Цемкало отметил, что Министерство образования и науки ЛНР планирует внести изменения в закон «Об образовании», которыми будут установлены требования к школьной форме.

«На сегодняшний день в закон «Об образовании» будут внесены изменения, в которых будет прописано, что требования к внешнему виду учащихся, то есть к школьной форме, будут внесены в закон. В настоящий момент еще этих изменений нет, но они уже в стадии обсуждения. После принятия изменений в закон будут проведены мероприятия в учебных учреждениях, где требования к этой форме на основании закона будут узаконены, утверждены уставами учреждений. Это будет отнесено ко всем участникам образовательного процесса с первого по 11-й класс. Это не будет однообразная форма, то, о чем сейчас многие говорят, о том, что пытаются в какие-то рамки загнать. Нет, это процесс будет обсуждаемый, то есть процесс, который будет дан на откуп родителям, общественности, где будет принято единое согласованное решение о том, какими элементами школьной формы они будут пользоваться», — заверил министр.

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Цемкало очень надеется, что Министерство промышленности и торговли Луганской Народной Республики не подведет школьников и их родителей, в части пошива школьной формы.

«Я надеюсь, что наша промышленность в этом вопросе поддержит наших родителей, наше образование, поможет им обеспечить всех учащихся с первого по 11-й класс школьной формой, самое главное — по доступным ценам. То, что мы сегодня видим — это вполне удовлетворительная форма, которой можно пользоваться, которая вполне соответствует всем нормам и санитарным нормам. И ценовая политика, на мой взгляд, на сегодняшний день доступна родителям. Будут требования к внешнему виду школьников, а каждое учебное учреждение будет определяться, что они будут из этих требований внедрять в своем учебном учреждении. Возможно, это будет жилетка — как у мальчиков, так и у девочек — с эмблемой учебного учреждения. Возможно, это будут пиджаки однотипные одноцветные для учащихся того или иного учебного учреждения. Сегодня нашим Министерством промышленности (и торговли ЛНР) предложен вариант, когда к этим формам каждое учреждение сможет нанести эмблему своего учебного учреждения. Это станет визитной карточкой учебного учреждения», — резюмировал чиновник.