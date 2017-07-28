Палестинский преступник: Впервые за 55 лет Израиль требует казни

Тель-Авив, , 11:20 — REGNUM Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху потребовал казни палестинца, убившего 21 июля трех израильтян в поселении на Западном берегу реки Иордан, пишет 28 июля Die Zeit.

«Настал тот случай, когда мы должны прибегнуть к смертной казни», — заявил он.

19-летний преступник, вооруженный ножом, проник в дом и убил трех из четырех членов семьи.

Нападение произошло на фоне непрекращающихся протестов мусульман против решения израильских властей об ограничении доступа верующих в мечеть Аль-Акса.

В последний раз к смертной казни в Израиле прибегали в 1962 году. Тогда к повешению был приговорен немецкий офицер Адольф Эйхман, который был вывезен из Аргентины агентами израильской разведки.

Он был одним из ответственных за массовое уничтожение евреев в годы Второй мировой войны.