Молодым палестинцам запретили вход в мечеть на Храмовой горе

Иерусалим, Израиль, , 11:05 — REGNUM После новых беспорядков на Храмовой горе Израиль ввел новые ограничения: мужчины-мусульмане моложе 50 лет не смогут участвовать в пятничной молитве в мечети Аль-Акса, пишет 27 июля Die Zeit.

Израильская полиция еще в четверг 27 июля ограничила доступ на Храмовую гору молодым палестинцам.

Представитель полиции Микки Розенфельд сообщил, что только мужчины старше 50 лет и женщины смогут войти в третью по значимости мусульманскую святыню.

Он не исключил того, что движение на некоторых улицах Иерусалима будет заблокировано в связи с нарастающей эскалацией конфликта между палестинцами и израильтянами.

Напомним, столкновения на Храмовой горе продолжились 27 июля, несмотря на то, что израильская сторона пошла на уступки палестинцам и демонтировала все новые объекты, связанные с укреплением мер безопасности на Храмовой горе.

Сотрудники организации «Палестинского Красного Полумесяца» сообщили, что в ходе стычек ранеными оказались более 50 человек.

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