КПРФ: На выборах губернатора в Севастополе — только два конкурента

Севастополь, , 10:31 — REGNUM Основная борьба за пост губернатора Севастополя развернется между двумя кандидатами — Дмитрием Овсянниковым («Единая Россия») и Романом Кияшко (КПРФ). Об этом на пресс-конференции 27 июля заявил председатель регионального отделения КПРФ Василий Пархоменко, передаёт корреспондент ИА REGNUM.

По словам Пархоменко, из пяти кандидатов есть только «два реальных кандидата», которые имели все возможности быть зарегистрированными в соответствии с законодательством.

«Это представитель партии власти Дмитрий Овсянников и представитель Коммунистической партии Роман Кияшко. Все остальные — это технические кандидаты», — заявил Пархоменко.

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Он обосновал свою позицию тем, что «Единая Россия» передала голоса своих партийцев — муниципальных депутатов для поддержки представителям других партий, фактически, противникам: «Это идиотизм и называется политическим самоубийством».

Добавим, что для прохождения 10% фильтра кандидат от КПРФ также воспользовался двумя подписями муниципальных депутатов «Справедливой России».

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«Выборы губернатора превратились в фарс и только благодаря участию в них Кияшко, поддержанного коалицией политических партий, не позволят превратить их в полный фэйк, — констатировал лидер коммунистов. — Поэтому выборы будут иметь жёсткий конкурентный характер».

Как сообщало ИА REGNUM, представители семи политических партий, объединившись в коалицию, поддержали «единого народного кандидата» Кияшко, которого затем выдвинула КПРФ. Выдвижению «единого кандидата» предшествовал опрос мнений горожан на улицах Севастополя и народного рейтинга среди нескольких кандидатов.

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Как сообщили участники, семь партий распределили обязанности на период агитационной кампании. В том числе, они намерены привлечь в сторонники протестный электорат членов садоводческих товариществ и кооперативов. Напомним, что около 350 подобных объединений до сих пор испытывают трудности с имущественно — земельным оформлением. Часть участков попала в зону дорожной рокады, «проложенной» Генпланом, первая версия которого была разработана по заказу городского правительства.

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