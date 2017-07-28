Власти Узбекистана впервые рассказали о судьбе Гульнары Каримовой

Ташкент, , 10:35 — REGNUM Власти Узбекистана раскрыли информацию о дочери первого президента Узбекистана Ислама Каримова — Гульнаре Каримовой, судьба которой долгое время оставалась неизвестной, передает корреспондент ИА REGNUM.

Управление по борьбе с организованной преступностью и коррупцией Генеральной прокуратуры Узбекистана опубликовало подробности уголовных дел в отношении Гульнары Каримовой. В частности, ей вменяют в вину организацию преступного сообщества.

Из сообщения следует, что Каримова в августе 2015 года была приговорена к наказанию в виде пяти лет ограничения свободы. Данный вид наказания предполагает так называемый «домашний арест».

Генпрокуратура также сообщает, что в настоящее время продолжается расследование еще одного уголовного дела в отношении Гульнары Каримовой.

Общая сумма причиненного интересам государства и граждан ущерба по двум уголовным делам составляет свыше 3,7 трлн сумов (один доллар — 4050 сумов). Ведутся мероприятия по возврату активов из других стран в Узбекистан.

В рамках международного сотрудничества компетентным органам иностранных государств направлены постановления следственных органов о наложении ареста на установленные зарубежные активы организованной преступной группы, возглавляемой Каримовой.

Генпрокуратура сообщает, что в настоящее время продолжаются оперативно-следственные мероприятия по установлению других активов организованной преступной группы и их возврату в Узбекистан.

В 2014 году сын Гульнары Каримовой в интервью СМИ сообщал, что «ее содержат в нечеловеческих условиях, хуже собаки» в Ташкенте.

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В ноябре 2016 года ряд СМИ со ссылкой на неназванного сотрудника Службы национальной безопасности Узбекистана сообщили о том, что Гульнара Каримова была отравлена 5 ноября и тайно похоронена на одном из ташкентских кладбищ.

После этого проживающий за границей сын Каримовой дал еще одно интервью, где сообщил:

«Я хочу заверить общественность в том, что мама с сестрёнкой находятся в Ташкенте и чувствуют себя хорошо. Маму не помещали в психиатрическую больницу. Она не выезжала за пределы Узбекистана. Всё это время она находилась с Иман на Родине».

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