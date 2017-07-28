На лечение в РФ отправлены почти 500 тяжелобольных детей из ДНР и ЛНР

Донецк, , 10:25 — REGNUM Международная общественная организация «Справедливая помощь» в понедельник, 31 июля, отправит на лечение в Российскую Федерацию семь тяжелобольных детей из ДНР. Об этом Донецкому Агентству Новостей (ДАН) сообщила 27 июля полномочный представитель донецкого офиса организации Татьяна Светличная.

«В понедельник 31 июля, если все будет гладко, мы отправим на лечение в Россию семь деток», — сказала собеседница агентства.

Он добавила, что в список пациентов попали дети с наиболее тяжелыми заболеваниями.

Основателем организации «Справедливая помощь» была Елизавета Глинка — член Совета по развитию гражданского общества и правам человека при президенте РФ. За период конфликта в Донбассе она отправила на лечение в Россию почти 500 тяжелобольных детей из ДНР и ЛНР. Жизнь Глинки трагически оборвалась 25 декабря 2016 года во время крушения направлявшегося в Сирию самолета ТУ-154, который разбился в районе Сочи. Приемником дела Доктора Лизы стала российский журналист и публицист Ксения Соколова.