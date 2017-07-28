«Италия не останется один на один с наплывом беженцев»

Берлин, , 10:34 — REGNUM Председатель Социал-демократической партии Германии (СДПГ) Мартин Шульц предложил ЕС разработать новую африканскую стратегию, пишет Der Spiegel.

Об этом он заявил в ходе своего официального визита в Италию 27 июля, где встретился с премьер-министром Паоло Джентилони.

Он призвал бороться с причинами кризиса беженцев «не на бумаге», но практически, а также уделить особое внимание финансовой помощи.

Он подчеркнул, что ситуация обострения миграционного кризиса, как это было в 2015 году, не должна повториться, а солидарность к Италии со стороны других стран-членов ЕС должна стать основополагающим принципом в вопросе перераспределения мигрантов.

Напомним, в Италию с начала 2017 года прибыли более 93 тыс. беженцев. Шульц подчеркнул, что она «не останется один на один с наплывом беженцев».

Как сообщало ИА REGNUM, в сентябре 2015 года главы государств и правительств ЕС приняли решение, что распределят между 26 странами около 100 тысяч беженцев. Актуальная статистика показывает, что из 98 тыс. мигрантов политическое убежище нашли не более 15 тыс.

Как отмечают эксперты, страны просто «отсиживаются», не принимают беженцев и ждут, пока программа по распределению мигрантов закончится осенью 2017 года.

В «наибольшей несолидарности» обвиняются восточноевропейские страны, которые за все время приняли у себя в стране всего несколько беженцев.

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