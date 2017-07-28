Беженцы в ЕС: Брюссель удивленно отреагировал на инициативу Макрона

Брюссель, , 09:47 — REGNUM Президент Франции Эммануэль Макрон объявил намерение открыть до конца лета 2017 года центры регистрации беженцев в Ливии, где смогут разместиться те мигранты, у которых нет шанса получить убежище в ЕС, пишет 27 июля Deutsche Welle.

Он также отметил, что ждет помощи остальных стран-членов ЕС в реализации данной инициативы.

Евробюрократы удивленно отреагировали в Брюсселе на заявление французского президента, так как пока не располагают деталями плана Макрона, однако многие выразили поддержку, надеясь, что данные действия помогут остановить нелегальную иммиграцию через Средиземное море.

Министр иностранных дел Австрии Себастьян Курц поддержал Макрона, отметив, что инициатива «действительно является хорошей».

Напомним, Ливия является так называемым «перевалочным пунктом» для нелегальной переправки беженцев в страны ЕС по Средиземному морю. Многие контрабандисты берут деньги с беженцев, обещая, что в море их встретят суда благотворительных организаций ЕС.

Как сообщало ИА REGNUM, в Италию, куда первым делом приплывают беженцы, с начала 2017 года прибыло более 93 тыс. беженцев.