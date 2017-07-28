National Interest: Исключение трансгендеров из ВС подорвет безопасность США

Вашингтон, , 09:21 — REGNUM

Запрет на открытое несение службы трансгендерам, о котором президент США Дональд Трамп заявил в своем микроблоге в Twitter, стало громом среди ясного неба. Сделал он его, не поставив в известность даже Пентагон. При этом то, что представители этого сексуального меньшинства не смогут больше служить в вооруженных силах страны, не только является необоснованной дискриминацией против определенной группы граждан, но и подрывает национальную безопасность страны, потому что вынуждает многих тысяч военнослужащих покинуть армию США. Более того, решение Трампа лишает возможности многих других, высококвалифицированных трансгендеров пополнить ряды войск страны, пишет Лоуренс Дж. Корб в статье для The National Interest.

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По словам президента, его генералы убедили его в том, что сохранение трансгендеров в армии в любом качестве станет бременем для военных из-за громадных медицинских расходов и дезорганизации, что, подчеркивает автор, вопиюще не соответствует действительности. Так, по данным аналитического центра Rand Corporation, на данный момент в вооруженных силах США проходит службу от 1 тыс. 320 до 6 тыс. 630 трансгендеров, что не создает никакой дезорганизации. Более того, число людей, которым нужны были бы новые медицинские процедуры, составляло бы от 55 до 270 человек, что обошлось бы военному бюджету США, приблизительно составляющему $700 млрд, в $2,4 млн до $8,4 млн. Это намного дешевле, чем вербовать и обучать новые тысячи военнослужащих.

В аналитическом центре также отметили, что сохранение трансгендеров в армии будет иметь минимальное воздействие на боеготовность армии. Так, их число относительно невелико по сравнению с общей численностью войск, и служба трансгендеров на сегодняшний оказывает лишь незначительное влияние на эффективность проведения операций. Нет причин, таким образом, полагать, что отмена запрета негативно скажется на боеготовности США.

В связи с этим стоит задаться вопросом, почему генералы, с которыми Трамп предположительно посоветовался, столь обеспокоены. Определенное понимание их позиции можно составить, если обратиться к тому, как они реагировали на каждое предложение о социальных реформах в армии. Например, «титаны» Второй мировой войны, такие как генералы Маршалл и Бредли, выступали с критикой президента Гарри Трумэна, предложившего в 1948 году интегрировать афроамериканцев в ряды вооруженных сил страны.

В конце 1970-х годов Объединённый комитет начальников штабов убедил уходящую администрацию Картера выступить с директивой, утверждающей, что военная служба несовместима с гомосексуальностью. В начале 1980-х годов военные чины пыталась остановить рост численности женщин в рядах вооруженных сил, произошедший во время правления Картера. Уже в 1990-х годах военные противились тому, чтобы на должности по боевой специальности назначались женщины. Они также были против попытки президента Билла Клинтона позволить геям, лесбиянкам и бисексуалам открыто служить в армии.

Все эти причины для беспокойства были выражены генералом Джеймсом Мэттисом в книге, в которой он выступил соавтором, прежде чем стать главой минобороны США. В ней он указал, что США «опасаются того, что неинформированная общественность позволят политическим лидерам вводить все больше общественных норм, которые приводят к снижению боеспособности вооруженных сил». С ним согласен и председатель Объединённого комитета начальников штабов, также открыто выступивший против включения женщин в боевые пехотные подразделения.

Однако, заключает автор, когда делался каждый из указанных выше шагов, генералы не только соглашались с ними, но и признавали, что они положительно сказывались на боеготовности. И когда указ Трампа будет отменен, не сомневается автор, результат будет точно таким же. Схожей позиции придерживаются сенатор-республиканец Джон Маккейн, являющейся председателем Сенатской комиссии по делам ВС, а также бывший председатель Объединённого комитета начальников штабов адмирал Майкл Маллен.