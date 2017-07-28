Арабская коалиция сбила ракету, пущенную в сторону Мекки

Эр-Рияд, , 09:02 — REGNUM Перехват ракеты, пущенной из Йемена в направлении Мекки (Саудовская Аравия), произведен арабской коалицией, сообщает France-Presse.

Как сообщили в командовании арабской коалиции, баллистическая ракета не долетела до Мекки 69 километров. Запуск произвели йеменские хуситы, считает командование. Отмечается, что это была попытка сорвать хадж.

Напомним, Йемен охвачен войной: с 2014 года идет вооруженное противостояние правительственных войск и хуситов. С марта 2015 года на стороне йеменского правительства выступила коалиция арабских государств во главе с Саудовской Аравией.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, 27 июня жертвами авиаударов арабской коалиции в центральной части Йемена стали девять мирных жителей. Авиаудары были нанесены по жилым домам, расположенным в районе Аль-Месэед.

По данным на 23 июня, что в результате боевых действий в Йемене с марта 2015 года погибли 4971 мирный житель, ранения получии 8533 человека.

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