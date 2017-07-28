Афины , , 09:12 — REGNUM Еврокомиссия начала реализацию программы помощи беженцам: они будут перемещены из лагерей в квартиры и дома, сообщает 27 июля Das ZDF.

Брюссель выделил около €209 млн, чтобы арендовать достаточное количество квартир и домов, и, таким образом, разгрузить переполненные после закрытия в 2016 году балканского маршрута лагеря.

Планируется, что до конца 2017 года программа переселения беженцев в лучшие условия затронет до 30 тыс. человек.

Христос Стилианидис, еврокомиссар по вопросам гуманитарной помощи и антикризисным мерам, заявил, что «в жизни греческих беженцев начинается новая глава».

Согласно официальным данным, арендовано будет около 22 тыс. квартир на материковой части Греции и еще около 2 тыс. квартир на островах. Кроме того, беженцам раздадут специальные талоны, благодаря которым они смогут обеспечить себя предметами первой необходимости или медикаментами.

На сегодняшний день в греческих лагерях живут около 62 тыс. беженцев, большинство из них приехали из Сирии, Афганистана и Ирака.