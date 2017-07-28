Депутат Рады: Саакашвили нужно было быть честнее

Киев, , 08:18 — REGNUM Скан-копия заявления бывшего президента Грузии Михаила Саакашвили на получение гражданства Украины опубликована главой украинской делегации в ПАСЕ Владимиром Арьевым в Facebook.

Заявление написано 28 мая 2015 года. В нем говорится, что Саакашвили не находится «под судом и следствием на территории иностранных государств».

Комментируя документ, депутат Верховной рады Арьев отметил, что политические основания утраты экс-президентом Грузии гражданства Украины — вопрос спорный. При этом нет чисто юридических сомнений по этому вопросу.

По словам Арьева, когда Саакашвили подавал заявление на получение гражданства, он «подписался под тем, что сознает возможность утраты гражданства путем предоставления ложных сведений в соответствии с Законом Украины о гражданстве».

«Если бы тогда, в 2015 году, он написал в анкете честно — то и гражданство бы получил, и теперь повода для потери не дал, — написал Арьев. — Ключевое слово — честно».

Как ранее сообщало ИА REGNUM, 26 июля Саакашвили, бывшего губернатора Одесской области, лишили украинского гражданства. Как пояснили в украинской миграционной службе, Саакашвили лишился украинского паспорта на основании пункта 2 статьи 19 закона «О гражданстве», а именно на основании ложных данных, указанных в анкете.

Выяснилось, что в заполненной им анкете он указал, что якобы не находится под следствием ни на Украине, ни за ее пределами. В то время как на территории Грузии он уже был заочно арестован на тот момент.

Украинское гражданство Саакашвили дали буквально перед самым его назначением на должность губернатора Одесской области.

Читайте подробнее: Саакашвили больше не украинец

27 июля Саакашвили, заявил, что гражданства Украины его лишили незаконно и что он стал жертвой политической игры.

Читайте ранее в этом сюжете: Саакашвили: Украинского гражданства меня лишили незаконно