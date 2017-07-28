Столкновения на Храмовой горе продолжаются

Иерусалим, Израиль, , 07:56 — REGNUM На Храмовой горе происходит эскалация конфликта: священное место вновь подверглось столкновениям палестинцев и израильтян, передает 27 июля Der Spiegel.

Столкновения продолжаются, несмотря на то, что израильская сторона пошла на уступки палестинцам и демонтировала все новые объекты, связанные с укреплением мер безопасности на Храмовой горе: металлодетекторы, заградительные решетки и устройства, на которых планировалось крепление камеры видеонаблюдения.

Сотрудники организации «Палестинского Красного Полумесяца» сообщили, что в ходе стычки 27 июля ранеными оказались более 50 человек.

Напомним, Израиль установил на двух входах на Храмовую гору металлоискатели в качестве укрепления мер безопасности 14 июля, после того, как трое палестинцев убили двух сотрудников израильской службы безопасности.

Глава Палестинской автономии Махмуд Аббас, в свою очередь, заявил о заморозке всех контактов с Израилем до тех пор, пока он не отменит все меры безопасности, принятые на Храмовой горе после 14 июля.

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