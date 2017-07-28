Министр обороны Японии ушла в отставку

Токио, , 07:36 — REGNUM Пост министра обороны Японии покинула Томоми Инада на фоне падения рейтинга кабинета премьер-министра Синдзо Абэ, пишет 28 июля The New York Times.

«Я приняла решение уйти в отставку с поста министра обороны. Я подала прошение об отставке премьер-министру, и он ее принял», — сказала она.

Практические 30%-ое падение рейтинга Абэ вызвано именно политикой Инады. В частности, речь идет о ситуации с отчетами о «миротворческих действиях» Японии на территории Южного Судана, пишет The South China Morning Post.

Так, в 2016 году оппозиционные политики потребовали от японского министерства обороны обнародования записей, сделанных миротворцами об их действиях во время столкновений в Южном Судане. В этих отчетах констатируется падение уровня безопасности в Южном Судане.

Издание отмечает, что записи, которые вели миротворцы, не были уничтожены, вопреки заявлениях из министерства обороны. Сама Инада, комментируя всплывшую информацию, отметила, что не знала всего положения вещей и не давала специальных распоряжений об этих документах.

Этот скандал с записями подорвал рейтинг Абэ. Премьер-министру пришлось извиняться за политику Инады, причем всю ответственность за случившееся он в конечном итоге возложил на себя.

Теперь должность главы министерства обороны будет временно занимать министр иностранных дел Фумио Кисида- пока не назначат нового главу оборонного ведомства.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, 14 июля стало известно, что рейтинг Абэ опустился до минимального уровня с момента его вступления в должность в 2012 году.

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