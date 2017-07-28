Скандал в Белом доме: главу аппарата обозвали параноидным шизофреником

Вашингтон, , 07:08 — REGNUM Глава аппарата Белого дома Ринс Прибас получил низкую оценку со стороны директора по коммуникациям администрации американского президента Энтони Скарамуччи, пишет New Yorker.

«Ринс — чертов параноидный шизофреник, он параноик», — сказал он.

Резкое высказывание Скарамуччи прозвучало 26 июля во время телефонного разговора с журналистом New Yorker. Относительно Прибаса он обещал, что этот человек вскоре покинет свое место.

Также он раскритиковал и других сотрудников администрации: «досталось» и помощнику главы Белого дома по стратегическим вопросам Стивену Бэннону. Это должностное лицо, как считает Скарамуччи, работая на своем посту, заботится лишь о своих личных выгодах.

Столь критическая оценка личностей сотрудников аппарата прозвучала после того, как Скарамуччи не получил у журналиста New Yorker интересовавшие его сведения об источнике утечки информации из Белого дома.

При этом Скарамуччи, как подчеркивает журналист, не обговорил, что высказанные резкие фразы должны остаться в тайне и не потребовал разговора «не под запись».

Как ранее сообщало ИА REGNUM, 26 июля американский президент Дональд Трамп раскритиковал генерального прокурора США Джеффа Сешнса, обвинив его в недостаточной верностью главе Белого дома.

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