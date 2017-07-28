Каракас, , 07:15 — REGNUM В Венесуэле на 30 июля «намечен адский день», пишет 27 июля Der Spiegel.

На этот день запланировано проведение голосования в рамках парламентских выборов, власти запрещают все уличные акции, которые могут помешать голосованию.

Об этом 27 июля сообщил министр внутренних дел и юстиции страны Нестор Ревероль. Запрет на демонстрации будет действовать в период с 28 июля по 1 августа, нарушителям грозит тюремное заключение от 5 до 10 лет.

Однако оппозиция, как передают местные СМИ, не готова подчиняться данному запрету.

«Мы намерены игнорировать данный запрет», — отмечает вице-спикер контролируемого оппозицией парламента Венесуэлы Фредди Гевара.

Он призвал всех своих сторонников и последователей «принципиально» выйти 28 июля на улицы Каракаса и «символически» занять Венесуэлу.

Напомним, за последние месяцы число жертв в ходе демонстраций достигло более 100 человек.

Как сообщало ИА REGNUM , беспорядки, вызванные политическим кризисом, продолжаются в Венесуэле уже несколько месяцев. Правительство президента страны Николаса Мадуро находится в конфронтации с парламентом.

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