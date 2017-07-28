Семьи дипломатов США покинут Венесуэлу

Каракас, , 06:58 — REGNUM Семьи американских дипломатов покинут Венесуэлу или, по меньшей мере, столицу страны Каракас накануне проведения запланированных парламентских выборов, передает 28 июля Die Tagesschau.

Об этом власти США распорядились 27 июля. Помимо этого, Вашингтон посоветовал своим гражданам не посещать латиноамериканскую страну в течение ближайшего времени.

Министр внутренних дел и юстиции страны Нестор Ревероль сделал в тот же день заявление о запрете на все уличные демонстрации в период с 28 июля по 1 августа, однако оппозиция, как передают местные СМИ, не готова подчиняться данному запрету.

Сообщается, что нарушителям грозит тюремное заключение от 5 до 10 лет.

Местные жители опасаются эскалации насилия на улицах Каракаса, так как только за два дня прошедших в столице протестов, 26 и 27 июля, погибли, по меньшей мере, пять демонстрантов, а за последние месяцы число жертв достигло более 100 человек.

Напомним, выборы в Конституционную ассамблею Венесуэлы состоятся 30 июля.

Как сообщало ИА REGNUM , беспорядки, вызванные политическим кризисом, продолжаются в Венесуэле уже несколько месяцев. Правительство президента страны Николаса Мадуро находится в конфронтации с парламентом.

Ситуация осложняется тем, что гражданское общество в стране остается расколотым: в стране проходят акции протеста, как против правительства, так и в его поддержку.

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