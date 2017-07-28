Пятница, 28 Июля 2017 года
07:12:57 МСК

Стена между США и Мексикой: Конгресс одобрил финансирование

Политика

«за» — 235 членов Палаты представителей, «против» — 192

Вашингтон, 28 июля 2017, 05:46 — REGNUM  Закон, предусматривающий возведение «физического барьера» на американо-мексиканской границе, принят Палатой представителей Конгресса США. Итоги голосования опубликованы на сайте Конгресса.

Отмечается, что в поддержку закона «Об ассигнованиях министерству обороны» высказались 235 членов палаты, против — 192 человека. Таким образом, запрос президента США по строительству стены на южной границе государства удовлетворен в полной мере.

Министерству внутренней безопасности будет выделено $1,6 млрд на строительство стены. В целом же закон предусматривает ассигнования для Пентагона и других ведомств, обеспечивающих национальную безопасность США.

Как сообщало ИА REGNUM, строительство стены на границе с Мексикой с целью борьбы с преступностью входило в число предвыборных обещаний, которые давал нынешний глава Белого дома Дональд Трамп.

12 июля комиссия по бюджетным ассигнованиям Палаты представителей США опубликовала законопроект о выделении на возведение стены $1,6 млрд. Средства позволят приступить к строительству объекта, расширить существующую инфраструктуру пограничной безопасности, а также нанять больше пограничных патрулей и поддержать операции по задержанию нелегальных мигрантов.

Читайте ранее в этом сюжете: США могут выделить $1,6 млрд на строительство стены на границе с Мексикой

Если Вы заметите ошибку в тексте, выделите её и нажмите Ctrl + Enter, чтобы отослать информацию редактору.
Американо-мексиканские отношения