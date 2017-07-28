Стена между США и Мексикой: Конгресс одобрил финансирование

Вашингтон, , 05:46 — REGNUM Закон, предусматривающий возведение «физического барьера» на американо-мексиканской границе, принят Палатой представителей Конгресса США. Итоги голосования опубликованы на сайте Конгресса.

Отмечается, что в поддержку закона «Об ассигнованиях министерству обороны» высказались 235 членов палаты, против — 192 человека. Таким образом, запрос президента США по строительству стены на южной границе государства удовлетворен в полной мере.

Министерству внутренней безопасности будет выделено $1,6 млрд на строительство стены. В целом же закон предусматривает ассигнования для Пентагона и других ведомств, обеспечивающих национальную безопасность США.

Как сообщало ИА REGNUM, строительство стены на границе с Мексикой с целью борьбы с преступностью входило в число предвыборных обещаний, которые давал нынешний глава Белого дома Дональд Трамп.

12 июля комиссия по бюджетным ассигнованиям Палаты представителей США опубликовала законопроект о выделении на возведение стены $1,6 млрд. Средства позволят приступить к строительству объекта, расширить существующую инфраструктуру пограничной безопасности, а также нанять больше пограничных патрулей и поддержать операции по задержанию нелегальных мигрантов.

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