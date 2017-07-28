МИД Украины возмущен словами итальянского дипломата о Крыме

Киев, , 05:24 — REGNUM Внешнеполитическое ведомство Украины подвергло критике заявление посла Италии в России Чезаре Марии Рагальини, касавшееся правомерности референдума в Крыму. Соответствующее заявление опубликовано на странице украинского посольства в Италии в Facefook.

Ранее Рагальини в беседе с изданием Corriere Della Sera отметил, что Крым не был первой в Европе страной, голосовавшей за свою независимость. Дипломат также раскритиковал помощь властям Украины со стороны Евросоюза.

По мнению посла Украины в Италии Евгения Перелыгина, итальянский дипломат забыл о том, что Крым — «не суверенное государство, а часть территории Украины». Перелыгин назвал слова Рагальини противоречащими позиции официального Рима.

Перелыгин поставил под сомнение компетенцию Рагальини и добавил, что подобные заявления наносят ущерб итальяно-украинским отношениям. Он подчеркнул, что МИД Италии должен вмешаться в ситуацию и исправить ее.

Как сообщало ИА REGNUM, воссоединение Крыма с Россией стало итогом референдума, который состоялся на полуострове в марте 2014 года. Тогда подавляющее большинство — более 95% — жителей республики Крым и города Севастополя высказались за вхождение региона в состав Российской Федерации.