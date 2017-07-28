США разрешили дипломатам покинуть Венесуэлу

Вашингтон, , 04:42 — REGNUM Дипломаты, работающие в американском посольстве в Каракасе, вправе добровольно покинуть Венесуэлу. Членам их семей предписано вернуться на родину, об этом говорится в заявлении, распространенном Госдепартаментом США.

Внешнеполитическое ведомство призвало граждан США отказаться от поездок в Венесуэлу в связи с социальной напряженностью и обострением насилия. Кроме того, в стране наблюдается нехватка продовольствия и лекарств.

Отмечается, что политическая обстановка и ситуация с безопасностью в Венесуэле является непредсказуемой. Говорится и о том, что силовики «задерживают людей, включая американцев», после чего последние остаются под арестом длительное время, хотя доказательства их вины в совершении преступлений минимальны или отсутствуют вовсе.

Напомним, с апреля в Венесуэле происходят беспорядки, обусловленные политическим кризисом — правительство президента страны Николаса Мадуро существует в условиях конфронтации с правительством.

Жертвами уличных столкновений стали более ста человек, еще около 1,5 тыс. венесуэльцев пострадали. Количество арестованных участников протестов достигло нескольких тысяч.

Как сообщало ИА REGNUM, граждане Венесуэлы тысячами покидают страну и направляются в Колумбию и другие страны Южной Америки. Очереди на пограничных переходах растут: число людей, пересекающих границу, достигает 25 — 30 тыс. человек в день.

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