В Венесуэле погибли пять демонстрантов

Каракас, 28 июля 2017, 05:41 — REGNUM Пять человек в Венесуэле погибли в результате столкновений органов правопорядка с демонстрантами, сообщает 27 июля Reuters.
Акция протеста была направлена на срыв готовящихся выборов в Конституционную Ассамблею Венесуэлы.
С точки зрения демонстрантов, голосование, которое состоится 30 июля, ознаменует собой конец демократии в стране.
В преддверии голосования, результаты которого могут принести разочарование оппозиции, манифестанты решили оказать давление на пользующегося поддержкой народа президента страны Николаса Мадуро.
«Если вчера и сегодня улицы были пусты, то завтра мы должны захватить всю Венесуэлу», — заявил один из оппозиционных политиков, участвующий в антиправительственной забастовке.
Напомним, акция протеста, на которую вышли противники президента Мадуро, была запрещена. Таким образом, правительство оставило за собой право на применение насилия в отношении нарушителей порядка.
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