Вашингтон одобрил кандидатуру нового посла России в США

Москва, , 03:55 — REGNUM Американская сторона дала согласие на назначение заместителя министра иностранных дел России Анатолия Антонова послом в Вашингтоне. Об этом 28 июля пишут «Известия» со ссылкой на источник в центральном аппарате МИД РФ.

«Агреман получен. Осталось решить вопросы, связанные с дипломатической визой. Все происходит не очень быстро, но дело осталось за малым», — рассказал изданию собеседник.

США одобрили кандидатуру Антонова в середине июля, после того, как в Вашингтоне состоялась встреча заместителей глав внешнеполитических ведомств России и США

По словам источника, МИД России старается не оставлять свои дипломатические представительства без постоянного руководителя на длительное время.

Как сообщало ИА REGNUM, 22 июля дипломат Сергей Кисляк прекратил выполнять функции посла Российской Федерации в США. До тех пор, пока в США не прибудет новый посол, его обязанности возложены на советника-посланника Дениса Гончара.

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