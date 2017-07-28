Генеральный прокурор США обиделся на Трампа

Вашингтон, , 04:52 — REGNUM Генеральный прокурор США Джеф Сешнс назвал критику в свой адрес со стороны президента США Дональда Трампа обидной, сообщает 27 июля Agence France Presse.

Во время своего визита в Сальвадор Сешнс признался, что комментарий президента Трампа его задел.

«Это очень обидно, но президент США сильный лидер», — подчеркнул Сешнс, не объяснив, что имел в виду.

Несмотря на противоречия, возникшие между президентом и генеральным прокурором, последний не намерен оставлять свою должность.

Напомним, 26 июля президент США Дональд Трамп подверг критике генерального прокурора Джеффа Сешнса, заявив, что тот не обладает достаточной верностью главе Белого дома.

Вопреки охлаждению в отношениях между Сешнсом и Трампом, речь об отставке генпрокурора пока не идет. Президент отметил, что изучает такую возможность, но не более.

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