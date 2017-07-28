Сенат США одобрил новые санкции в отношении России

Вашингтон, , 03:01 — REGNUM Сенат США почти единогласно проголосовал за введение новых санкций против России, сообщает 27 июля Reuters.

Новый пакет санкций стал реакцией на российское вмешательство в электоральный процесс Соединенных Штатов, которое якобы имело место.

Президент России Владимир Путин неоднократно отвергал подобные обвинения, подчеркивая, что никаких доказательств американские спецслужбы не предоставляли.

Законопроект, принятый 98 сенаторами из 100, далее поступит в Белый дом на подписание президенту США Дональду Трампу, который также может наложить на него вето.

Если президент решится заблокировать законопроект, то он вернется в Конгресс для дальнейшего согласования с законодателями, которые могут попытаться преодолеть отлагательное вето главы государства.

Напомним, после победы на президентских выборах кандидата-республиканца Дональда Трампа американские СМИ начали массированную кампанию по дискредитации избранного президента США, в первую очередь ему вменялось в вину сотрудничество с Россией.

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