Рогозин о задержании артистов из РФ в Кишиневе: Позорная история

Москва, , 02:35 — REGNUM Вице-премьер России Дмитрий Рогозин прокомментировал задержание в аэропорту Кишинева российских артистов, направлявшихся в Приднестровье. На своей странице в Twitter он назвал инцидент позорной и некрасивой историей.

«Сборище скандалистов. Ну как их назвать? Кого испугались? Артистов! Вот ведь какая угроза евроинтеграции! Очень некрасивая история, позорная», — написал Рогозин.

Он также отметил, что поручил российским дипломатам в Молдавии немедленно вмешаться в ситуацию. По мнению Рогозина, действия официального Кишинева обостряют обстановку в регионе.

«Инициаторы бойни на Днестре продолжают нагнетать обстановку», — отметил он.

Как сообщало ИА REGNUM, 27 июля пограничная полиция Молдавии задержала в аэропорту Кишинёва группу российских артистов. Они следовали в Тирасполь для участия в мероприятиях, посвященных 25-летию миротворческой операции Вооруженных сил РФ в Приднестровье.

Молдавские власти объяснили, что отказали артистам во въезде из-за того, что те не указали цель визита в страну. Президент страны Игорь Додон резко осудил инцидент. Он заявил, что задержание российских граждан в столичном аэропорту — не что иное, как провокация, нацеленная на срыв усилий по восстановлению отношений с Москвой.

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