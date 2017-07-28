США движутся к созданию парламентской республики?

Москва, , 04:05 — REGNUM Президент США Дональд Трамп, наложив вето на санкции в отношении России и ужесточив их, окончательно сдаст свои позиции и начнёт отрабатывать интересы истеблишмента. Об этом в эфире телепередачи «60 минут» на канале «Россия 1» заявил первый зампредседателя комитета Совета Федерации по обороне и безопасности Франц Клинцевич.

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«Ныне действующая власть в США — декорации, там есть другие структуры, военно-промышленные, оборонно-разведывательные и политический истеблишмент, на которых завязаны большие деньги, они принимают решения», — отметил сенатор.

По мнению Клинцевича, если Дональд Трамп наложит на санкции вето и ужесточит их, это будет говорить о том, что он напрочь сдал свои позиции и начал отрабатывать интересы истеблишмента.

«И дальше перспектива только в одном — создании парламентской республики, управление в этой мутной водичке будет значительно легче», — уверен Франц Клинцевич.

Как сообщало ИА REGNUM, на пресс-конференции по итогам переговоров с президентом Финляндии Саули Ниинистё президент России Владимир Путин прокомментировал новые санкции со стороны США. По словам Путина, хамство в отношении России бесконечно терпеть невозможно, в какой-то момент придётся на него ответить. Ответ будет зависть от окончательного вида закона.