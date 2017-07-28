Король Иордании: Израиль должен прекратить покрывать убийц

Амман, , 03:58 — REGNUM Король Иордании Абдалла II потребовал, чтобы премьер-министр Израиля не препятствовал правосудию, сообщает 27 июля Reuters.

Израильский лидер должен прекратить покрывать убийцу, считает король. Речь идет о сотруднике посольства, застрелившем двух граждан Иордании.

Нетаньяху наградил охранника, работавшего в посольстве, а также предоставил ему дипломатический иммунитет, что вызвало гнев со стороны Аммана.

«Мы требуем, чтобы израильский премьер-министр выполнял свои обязательства и предпринял все меры для обеспечения суда над убийцей», — подчеркнул Абдалла.

Данное преступление «не должно превратиться в политическое шоу для достижения политической выгоды», добавил король.

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Напомним, 23 июля охранник израильского посольства в Аммане застрелил иорданского подростка, а также хозяина дома в котором проживал. Инцидент произошел после завязавшейся между ними ссоры.

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