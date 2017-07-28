Додон извинился перед артистами из РФ, которых не пустили в Молдавию

Кишинёв, , 02:15 — REGNUM Президент Молдавии Игорь Додон принес извинения российским артистам, которым молдавские власти 27 июля отказали во въезде в страну. Как передает корреспондент ИА REGNUM, Додон «категорически осудил» этот шаг молдавских властей. «Расцениваю эти действия как очередную провокацию, направленную на срыв усилий президента по восстановлению молдавско-российских отношений, которые продолжают успешно развиваться», — добавил он.

Задержанные в аэропорту Кишинева российские артисты направлялась в Приднестровье, чтобы принять участие в мероприятиях в честь 25-летия миротворческой операции на Днестре. Им было отказано во въезде, и они были выдворены из страны. В Погранполиции Молдавии объяснили это тем, что они «не сумели объяснит цель визита».

В то же время глава МВД Молдавии Александр Жиздан напомним, что намеревающихся прибыть в Молдавию представителей России заранее предупредили, что проведение данным мероприятий и участие в них российских представителей «нецелесообразно».

В пятницу, 28 июля, в Кишиневе ждут вице-премьера России, спецпредставителя президента РФ по Приднестровью Дмитрия Рогозина. Он направляется в Приднестровье с той же целью.

Ранее МИД Молдавии отказал Рогозину в прилете на военном самолете и дал понять, что визит российской делегации на эти мероприятия в принципе является нежелательным.

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