Кадыров: Готов до конца жизни охранять мечеть на Храмовой горе

Грозный, , 00:50 — REGNUM Глава Чечни Рамзан Кадыров заявил о готовности отказаться от полномочий и посвятить свою жизнь охране мечети Аль-Акса на Храмовой горе в Иерусалиме. Об этом он написал в своем канале в Telegram.

«Я сам готов сложить с себя полномочия и служить в тех структурах, которые обеспечивают безопасность этого святого для всех мусульман места. Быть добровольцем и всю оставшуюся жизнь охранять мечеть Аль-Акса», — говорится в сообщении чеченского лидера.

Речь идет о ситуации вокруг древней исламской святыни и самой Храмовой горы. Напомним, 14 июля в Иерусалиме был совершен теракт, за которым последовало усиление мер безопасности — израильские власти установили металлоискатели на двух входах на Храмовую гору.

Такой шаг вызвал протесты со стороны мусульман, которые увидели в действиях Израиля намерение постепенно взять Храмовую гору под полный контроль. Позже израильские власти объявили о демонтаже металлоискателей и пообещали заменить их камерами наблюдения, однако палестинцы продолжили бойкот, требуя, чтобы обстановка в священном месте оставалась такой же, как до теракта.

Рамзан Кадыров добавил, что выступает против использования борьбы с терроризмом как инструмента борьбы политической, нацеленной против мусульманского населения региона. Он также предложил передать все права на мечеть Аль-Акса Иордании, чтобы исключить дальнейшие конфликты вокруг святыни.

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