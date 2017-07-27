«Единая Россия» выдвинула 1265 кандидатов на региональных выборах

Москва, , 22:01 — REGNUM

По итогам региональных конференций «Единой России» партия выдвинула 1265 кандидатов на 677 замещаемых мандатов в регионах, где 10 сентября состоятся выборы в законодательные собрания, представительные органы административных центров. Кроме того, в Якутске будет избираться глава города.

«Списки сформированы по итогам открытого предварительного голосования и наши региональные отделения выдвинули тех, кто уже заручился поддержкой людей. Наши кандидаты провели сотни встреч, участвовали в сходах граждан, имеют опыт участия в дебатах в рамках процедуры предварительного голосования. Однако сейчас начинается горячая пора, активная фаза избирательной кампании, каждому кандидату предстоит много работы и каждому из них я желаю успехов», — сказал секретарь Генерального совета «Единой России» Сергей Неверов.

В настоящее время идет процесс подачи документов в региональные и местные избирательные комиссии на выдвижение кандидатов, который завершится 31 июля 2017 года.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, в Единый день голосования 10 сентября 2017 года в 16 регионах будут избираться высшие должностные лица (в том числе, в Адыгее, где глава будет избираться депутатами республиканского парламента), 6 субъектах РФ состоятся выборы в региональные парламенты (Краснодарский край, Республика Северная Осетия — Алания, Удмуртская Республика, Пензенская область, Саратовская область, Сахалинская область), в 11 регионах — в представительные органы административных центров (Курская область, Тверская область, Ярославская область, Псковская область, Карачаево-Черкесская Республика, Кировская область, Республика Алтай, Алтайский край, Омская область, Камчатский край, Приморский край) и выборы Главы города Якутск.