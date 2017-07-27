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Советник президента США по Ближнему Востоку ушёл в отставку

Политика

Команда Трампа разваливается

Вашингтон, 27 июля 2017, 21:57 — REGNUM  Главный советник президент США Дональда Трампа по вопросам Ближнего Востока Дерек Харви покинул Совет национальной безопасности (СНБ). Об этом сегодня, 27 июля, сообщает Reuters.

Сообщается, что Харви подал в отставку с должности советника по вопросам Ближнего Востока. Эту информацию уже подтвердил пресс-секретарь Совета национальной безопасности США Майкл Энтон.

Он подчеркнул, что советник Трампа по национальной безопасности генерал Гербет Макмастер очень ценит службу Харви своей стране в качестве офицера армии.

По данным Reuters, отставка Харви связана с противоречиями внутри администрации Трампа по вопросам Сирии, Ирана и Ирака.

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Деятельность президента США Дональда Трампа