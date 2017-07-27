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Путин подписал закон, повышающий порог долга для запрета выезда за рубеж

Политика

Инфляция делает своё дело

Москва, 27 июля 2017, 21:31 — REGNUM  Президент Российской Федерации Владимир Путин подписал закон об увеличении порога задолженности, после которого власти устанавливают гражданину запрет на выезд за границу. Об этом сегодня, 27 июля, сообщает пресс-служба Кремля.

Согласно новому закону, порог долга, при котором гражданина не выпускают за рубеж увеличивается в три раза — с 10 тысяч до 30 тысяч рублей.

Кроме того, новый закон предусматривает ускорение процедуры снятия ограничений на выезд за рубеж должников, погасивших свои задолженности.

Отныне обмен информацией о применении и снятии временного ограничения на выезд должника из РФ между судебными приставами-исполнителями и федеральным органом исполнительной власти, ведающим вопросами безопасности, будет осуществляться в электронном виде.

Исключение по порогу задолженности сделано для долгов по алиментам, требований о возмещении вреда, причиненного здоровью, возмещении вреда в связи со смертью кормильца, имущественного ущерба и (или) морального вреда, причиненных преступлением.

В этом случае, порог задолженности остается на уровне 10 тысяч рублей.

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