Путин подписал закон, повышающий порог долга для запрета выезда за рубеж

Москва, , 21:31 — REGNUM Президент Российской Федерации Владимир Путин подписал закон об увеличении порога задолженности, после которого власти устанавливают гражданину запрет на выезд за границу. Об этом сегодня, 27 июля, сообщает пресс-служба Кремля.

Согласно новому закону, порог долга, при котором гражданина не выпускают за рубеж увеличивается в три раза — с 10 тысяч до 30 тысяч рублей.

Кроме того, новый закон предусматривает ускорение процедуры снятия ограничений на выезд за рубеж должников, погасивших свои задолженности.

Отныне обмен информацией о применении и снятии временного ограничения на выезд должника из РФ между судебными приставами-исполнителями и федеральным органом исполнительной власти, ведающим вопросами безопасности, будет осуществляться в электронном виде.

Исключение по порогу задолженности сделано для долгов по алиментам, требований о возмещении вреда, причиненного здоровью, возмещении вреда в связи со смертью кормильца, имущественного ущерба и (или) морального вреда, причиненных преступлением.

В этом случае, порог задолженности остается на уровне 10 тысяч рублей.