Саакашвили: Украинского гражданства меня лишили незаконно

Нью-Йорк, США, , 21:22 — REGNUM Бывший президент Грузии, бывший губернатор Одесской области Украины и теперь уже бывший украинский гражданин Михаил Саакашвили, заявил, что гражданства Украины его лишили незаконно. Об этом он заявил сегодня, 27 июля, в интервью нью-йоркской студии телеканалаCNN.

Саакашвили считает, что решение президента Украины Петра Порошенко лишить его гражданства стало частью кампании украинских властей по устранению политических конкурентов.

Известно, что сейчас Саакашвили находится в США. Он уже заявил, что добивается законного права вернуться на Украину.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, Порошенко лишил Саакашвили украинского гражданства на основании того, что он предоставил ложную информацию при подаче заявки на вступление в гражданство Украины.

Речь идёт о том, что Саакашвили не указал в анкете, что он был заочно арестован в Грузии ещё в 2014 году. Напомним, гражданином Украины по указу Порошенко он стал в 2015 году, когда был назначен губернатором Одесской области.

В 2016 году Саакашвили подал в отставку с поста губернатора Одесской области. После этого он вёл ток-шоу на украинском телевидении и пытался пиариться.