Киргизия и «РусГидро» — обмен обвинениями продолжается

Бишкек, , 18:54 — REGNUM «РусГидро» отказывается проводить независимый международный аудит затрат, понесенных российской компанией при реализации проекта по строительству ГЭС в Киргизии. Об этом заявил глава Госкомитета промышленности, энергетики и недропользования Дуйшенбек Зилалиев, пишет «Tazabek».

«Принимая во внимание недавние события со сменой ее руководства, нетрудно сделать выводы, почему эта компания так упорно уклоняется от аудита», — добавил киргизстанский чиновник.

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Говоря о заявлении, в котором «РусГидро» просила президента и членов правительства Киргизии «не допускать систематические информационные спекуляции» вокруг ситуации с разрывом контракта о возведении гидроэлектростанций, Дуйшенбек Зилалиев сообщил, что «не хочет его комментировать».

«Сейчас мы нашли новых инвесторов, и мы свои обязательства будем выполнять», — цитирует председателя Госкомпромэнерго Киргизии ИА «Knews».

Между тем, скандал вокруг нового инвестора — чешской компании «Liglass Trading CZ», изъявившей желание сменить «РусГидро» на поприще строительства ГЭС в Киргизии, продолжает развиваться, пишет «Фергана.ру»:

"Чешская газета «Лидове Новины» называет владельца «Liglass Trading» Михаила Смелика новым «миллиардером из трущоб», так как он предоставил киргизским властям банковский документ о наличии у него на счету €383 млн (26,68 млрд рублей). Чешский банк «Unicredit» уже опроверг выдачу Смелику такой справки. Издание подчеркивает, что в Чехии обладатель такого состояния находился бы в числе двадцати самых богатых чехов, однако никто никогда не слышал о господине Смелике».

ИА REGNUM напоминает, что 24 июля 2017 года президент Киргизии Алмазбек Атамбаев на пресс-конференции выступил с критикой в адрес российской компании, занимавшейся строительством ГЭС в Нарынской области, заявив при этом, что «нужно отдать $37 миллионов, чтобы закрыть гавканье «РусГидро».

В ответ на это руководство «РусГидро» в официальном пресс-релизе заявило о недопустимости подобных «систематических информационных спекуляций» со стороны президента и членов правительства Киргизской Республики.

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