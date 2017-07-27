Путин пригрозил США жёстким ответом на новые хамские санкции

Савонлинна, Финляндия, , 18:34 — REGNUM Президент Российской Федерации Владимир Путин прокомментировал очередное расширение антироссийских санкций со стороны США. Соответствующее заявление он сделал сегодня, 27 июля, на пресс-конференции по итогам переговоров с президентом Финляндии Саули Ниинистё.

Как ранее сообщало, палата представителей Конгресса США приняла законопроект, который ужесточает санкции против Ирана, КНДР и Российской Федерации. Далее законопроект должен быть рассмотрен сенатом Конгресса США и передан на подпись президенту Дональду Трампу.

Этот законопроект предполагает введение запрета американским компаниям и частным лицам кредитовать российские банки дольше чем на 14 дней. В настоящее время этот срок составляет 90 дней.

Кроме того, предлагается ограничить сроки финансирования российских компаний нефтегазового сектора. Для них будет установлен срок кредитования в 30 дней.

В Евросоюзе крайне негативно восприняли новые антироссийские санкции, которые собираются ввести в США. Дело в том, что эти санкции, в первую очередь направлены на противодействие российским энергетическим проектам в Евросоюзе, в частности, газопроводу «Северный поток-2».

Дело в том, что принятый палатой представителей Конгресса США законопроект также позволяет хозяину Белого дома установить ограничения для лиц, которые собираются вкладывать в строительство российских экспортных трубопроводов более $5 млн в год, или же $1 млн единовременно.

В связи с этим, Евросоюз назвал данные санкции «односторонним шагом США». Более того, в СМи появилась информация, что евробюрократы рассматривают возможность ограничения доступа американских компаний к кредитам европейских банков, если Вашингтон введёт новые антироссийские санкции.

На этом фоне, Путин в очередной раз напомнил, что США считают своё законодательство трансграничным.

«Эта практика неприемлема, разрушает международные отношения и международное право. Если то же самое произойдет в данном случае, то это вызывает особые сожаления, потому что это уже действия с отягчающими обстоятельствами и с особым цинизмом. Потому что это явная попытка использовать свои геополитические преимущества в конкурентной борьбе с целью обеспечить свои экономические интересы за счет своих союзников», — заявил российский лидер.

Путин напомнил, что США и их сателлиты постоянно пытаются провоцировать Россию. Он подчеркнул, что введённые против России санкции являются незаконными с точки зрения международного права.

«Но мы ведем себя очень сдержанно, терпеливо. Но в какой-то момент нам придется отвечать. Невозможно бесконечно терпеть какое-то хамство в отношении нашей страны! Но когда и какой ответ будет, зависит от того, в каком виде окончательно увидим закон, который сейчас обсуждается в сенате», — констатировал Путин.

При этом президент Финляндии подчеркнул, что придуманные в США новые антироссийские санкции достаточно болезненны для Евросоюза.

«Вопрос это нелегкий и небезболезненный для ЕС, и поэтому нужно приступить к переговорам с США. Потому что эти санкции имели бы непосредственные последствия и для других стран — не только для России. Поэтому ЕС активно работает», — сказала Ниинистё.