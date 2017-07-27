Ниинистё рассказал Путину, с чего надо начать урегулирование в Донбассе

Савонлинна, Финляндия, , 18:06 — REGNUM Президент Российской Федерации Владимир Путин обсудил со своим финляндским коллегой Саули Ниинистё ситуацию на Украине. Об этом президент Финляндии сообщил сегодня, 27 июля, на пресс-конференции по итогам переговоров с российским лидером.

Ниинистё рассказал, что в ходе переговоров обсудил с Путиным ситуацию на Украине, в которой до сих пор не наблюдается каких-либо улучшений.

Президент Финляндии считает, что для улучшения ситуации на Украине в первую очередь крайне важно договориться о перемирии.

«Можно было бы и нужно было бы идти вперед хотя бы маленькими такими шагами. В качестве таких можно предложить обмен задержанными лицами, например. Можно было бы начать с таких маленьких шагов», — сказал Ниинистё.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, гражданская война на Украине началась сразу после государственного переворота в Киеве в феврале 2014 года. Жители Донецкой и Луганской областей, несогласные с переворотом, заявили о своей независимости и выходе из состава Украины.

Пришедшая в результате переворота к власти в Киеве группировка бросила против Донбасса регулярные армейские части, а также нацистские карательные батальоны. Конфликт продолжается до сих пор и его жертвами стали десятки тысяч человек.

Любые попытки урегулировать конфликт наталкиваются на нежелание украинской стороны идти на какие-либо реальные переговоры. Киев отказывается выполнять подписанные им же Минские соглашения, а любое перемирие использует исключительно для наращивания и перегруппировки сил.