Путин поблагодарил финнов за тёплый приём

Савонлинна, Финляндия, , 17:51 — REGNUM Президент Российской Федерации Владимир Путин передал привет гражданам Финляндии на пресс-конференции по итогам встречи с президентом этой страны Саули Ниинистё. Пресс-конференция прошла сегодня, 27 июля, в финляндском городе Савонлинна.

Путин, выступая на пресс-конференции, отметил гостеприимство финляндской стороны и поблагодарил граждан этой страны, «которые встречали нас по ходу движения сюда, в эту гостиницу, за их дружелюбие и радушие».

«Они мне так дружелюбно все помахивали руками. Я не могу помахать каждому, но, используя, возможности финских средств массовой информации, хочу им тоже послать привет», — заявил президент России.

После того, как переводчик озвучил заявление Путина по-фински, президент России, улыбнувшись, повторил этот приветственный жест ещё раз.