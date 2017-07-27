Дело о ДТП экс-мэра Ярославля: адвокат семьи погибшего в недоумении

Ярославль, , 17:31 — REGNUM Адвокат, представлявший в 2008 году интересы семьи погибшего в аварии с участием бывшего мэра Ярославля Виктора Волончунаса, недоумевает по поводу возобновленного уголовного дела. Об этом он сообщил в разговоре с корреспондентом ИА REGNUM.

Как сообщало ранее ИА REGNUM, сегодня появилась информация о том, что возобновлено уголовное дело по факту смертельного ДТП с участием экс-мэра Ярославля, ныне зампреда областной думы.

В декабре 2008 года на автодороге Туношна-Бурмакино Волончунас сбил пешехода, местного жителя Александра Смолкова. По факту ДТП было возбуждено уголовное дело, которое было закрыто за отсутствием состава преступления.

Корреспондент ИА REGNUM связался с адвокатом, который в то время представлял интересы семьи Смолковых — Алексеем Александровым. Новость о возобновлении уголовного дела привела его в крайнее удивление.

«Этого не может быть, вы, наверное, ошиблись. Там же все закончилось примирением сторон. Виктор Волончунас все обязательства выполнил, по-мужски рассчитался с многодетной семьей. Сумму компенсации я не могу назвать, даже в соглашении сказано — она не разглашается» — сказал адвокат Алексей Александров.

Относительно возможных причин возобновления уголовного дела адвокат теряется в догадках. Единственная версия, озвученная им — возможно, Виктор Волончунас перешел кому-то дорогу.

«Может, дорогу кому-то перешел. Вообще не представляю, на каких основаниях может быть возобновлено дело. Тем более там же есть сроки обжалования. Это преступление имеет срок давности — два года. Два года прошло? Я думаю, да. Даже из-за этих соображений происходящее — это какой-то бред. Может, в прокуратуре что-то накопали, пошли по варианту незаконного расследования — мы ведь вскрывали факты, что после ДТП по дороге якобы прошел трактор и уничтожил все следы? Не представляю» — недоумевает адвокат Алексей Александров.

Прокуратура и следственные органы по-прежнему не комментируют факт возобновления дела.

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