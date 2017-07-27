Врио главы Бурятии: «Вопросы сохранения Байкала для нас особенно важны»

Улан-Удэ, , 16:49 — REGNUM В Улан-Удэ продолжается международный форум «Байкал как участок всемирного природного наследия: 20 лет спустя». Врио главы Бурятии Алексей Цыденов, принимающий участие в форуме, после пленарной сессии 27 июля заявил, что необходимо сохранить Байкал для будущих поколений, и власти уделяют этому большое внимание. Об этом ИА REGNUM сообщили в правительстве республики.

В свою очередь, полпред президента РФ в Сибирском федеральном округе Сергей Меняйло подчеркнул, что проведение форума в Улан-Удэ — инициатива республиканских властей, которая говорит об их заинтересованности в развитии региона.

«Байкал — безусловно, всемирное наследие, и нам нужно сохранить его на века. При этом нам нужен доступ к Байкалу, чтобы и мы, и наши дети, и дети наших детей могли прикоснуться и насладиться им, его энергетикой. Чтобы они всегда видели чистый, процветающий Байкал с уникальной флорой и фауной. Но эта доступность не должна быть во вред экологии Байкала», — заявил он на открытии форума.

По словам врио главы Бурятии Алексея Цыденова, важны как вопросы сохранения Байкала, так и экономическое развитие.

«Вопросы сохранения Байкала для нас особенно важны. Мы уделяем внимание тому, чтобы сохранить Байкал для последующих поколений и создать условия для нормальной жизни населения сейчас. Также важно и экономическое развитие, которое позволит уделить еще больше внимания экологии», — сказал Алексей Цыденов.

И. о. руководителя Бурятии отметил, что уже сейчас реализуются некоторые экопроекты на прибайкальской территории:

«Первое что решается и уже поддержано правительством страны — это строительство и модернизация городских очистных сооружений. Второе — программа, которую мы разработали по региональным операторам для сбора и утилизации мусора. Сейчас готовим документацию для проведения следующего конкурса поиска участников программы».

Сергей Меняйло также считает, что в разработке программы по сохранению и развитию байкальской природной территории важен баланс между экономикой и экологией.

«Конечно, этого очень сложно достичь, но у нас сегодня есть все возможности, чтобы это сделать. Есть такое выражение — «достаток в доме». Это как раз тот баланс, который позволяет себя чувствовать тепло, комфортно, уютно. И мы сегодня можем разработать программу, которая сработает. Главное, сегодня привлечена как наука и образование, так и новые «зеленые» технологии. И все наши три байкальских региона выступают с единой позицией и стабилизируют ситуацию», — подчеркнул полпред.

Как уже сообщало ранее ИА REGNUM, в Улан-Удэ стартовал международный форум «Байкал как Участок всемирного природного наследия: 20 лет спустя». В мероприятии принимают участие полпред президента России в СФО Сергей Меняйло, и. о. главы Бурятии Алексей Цыденов, замдиректора департамента экономики и финансов правительства РФ Антон Григоров, министр охраны окружающей среды и туризма Монголии Оюунхорол Дуламсурэнгийн и другие.

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Ключевое мероприятие форума — международная научно-практическая конференция «Байкал как участок Всемирного природного наследия: 20 лет спустя».

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