В пресс-центре ИА REGNUM обсудят выборы в областные и городские парламенты

Москва, 27 июля 2017, 16:39 — REGNUM В пресс-центре ИА REGNUM 2 августа состоится тринадцатое заседание Экспертного клуба «Регион».
Во время заседания на youtube-канале агентства будет вестись онлайн-трансляция.
Тема заседания: Выборы в областные и городские парламенты: ставки элит и вызовы для партий.
Клуб создан совместно Агентством политических и экономических коммуникаций (АПЭК), ИА REGNUM, Институтом региональных проблем и порталом «Региональные комментарии».
В ходе заседания Экспертного клуба «Регион» состоится презентация доклада АПЭК.
Начало мероприятия — 13:00.
Регистрация гостей и участников с 12:30.
Адрес пресс-центра: Берсеневский пер., д. 2, стр. 1 (Бизнес-центр «Красный Октябрь», 6-й этаж).
Регистрация участников и аккредитация СМИ:
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