В пресс-центре ИА REGNUM обсудят выборы в областные и городские парламенты

Москва, , 16:39 — REGNUM В пресс-центре ИА REGNUM 2 августа состоится тринадцатое заседание Экспертного клуба «Регион».

Во время заседания на youtube-канале агентства будет вестись онлайн-трансляция.

Тема заседания: Выборы в областные и городские парламенты: ставки элит и вызовы для партий.

Клуб создан совместно Агентством политических и экономических коммуникаций (АПЭК), ИА REGNUM, Институтом региональных проблем и порталом «Региональные комментарии».

В ходе заседания Экспертного клуба «Регион» состоится презентация доклада АПЭК.

Начало мероприятия — 13:00.

Регистрация гостей и участников с 12:30.

Адрес пресс-центра: Берсеневский пер., д. 2, стр. 1 (Бизнес-центр «Красный Октябрь», 6-й этаж).

Регистрация участников и аккредитация СМИ: