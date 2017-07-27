МВД Узбекистана: Граждане не смогут покупать оружие в целях самообороны

Ташкент, , 16:34 — REGNUM МВД Узбекистана дало комментарии в рамках общественного обсуждения проекта закона «Об оружии», где заявило, что граждане страны не смогут владеть огнестрельным оружием в целях самообороны. Как сообщает пресс-служба МВД, целью законопроекта является регламентация правовых отношений в области оборота гражданского, служебного и боевого оружия и боеприпасов к ним на территории Узбекистана.

В частности, законом будут определены категории государственных органов, юридических и физических лиц, имеющие право на приобретение, ношение и использование оружия.

Документом также будут установлены ограничения на оборот в стране видов и типов оружия и боеприпасов, представляющих повышенную общественную опасность, в том числе травматического, пластикового оружия, пневматического и газового оружия повышенной мощности, оружия с использованием радиоактивного излучения, биологических факторов.

«К числу разрешаемых к использованию гражданами в целях самообороны средств отнесены исключительно газовые баллончики, механические распылители, аэрозольные и другие устройства, снаряженные слезоточивыми или раздражающими веществами, а также электрошоковые устройства и искровые разрядники, разрешенные к применению Миздравом», — говорится в сообщении.

При этом, отмечает ведомство, приобретение указанных средств самообороны может осуществляться гражданами на основании разрешений, выдаваемых органами внутренних дел по результатам проведения необходимых проверочных мероприятий.

«Наряду с этим, необходимо отметить, что проектом закона «Об оружии» предусмотрено владение и использование гражданами огнестрельного оружия исключительно для занятий охотой и спортом, соответственно, приобретение физическими лицами в целях самообороны огнестрельного и иных видов оружия, представляющих повышенную общественную опасность, не допускается», — подчеркивает МВД.

Как передает корреспондент ИА REGNUM, в настоящее время граждане страны, имеющие при себе газовые баллончики и распылители, заправленные слезоточивыми или раздражающими веществами, а также электрошоковые устройства и искровые разрядники, привлекаются к ответственности.

При этом законодательных норм, разрешающих или запрещающих ношение таких устройств в стране не существует, а правоохранительные органы руководствуются в своих действиях исключительно устными указаниями вышестоящего начальства.